Duo Aliada – Ancient Night

Das Duo Aliada mit der Besetzung Saxophon und Akkordeon ist auf steter Erfolgswelle. In der laufenden Saison sind Michał Knot und Bogdan Laketic bei der Jeunesse das Featured Ensemble.

Bevor es im Mai mit den Goldberg-Variationen auf Österreich-Tournee geht, steht am kommenden Samstag, 30. April 2022, ein spannendes Konzert mit einer Uraufführung bevor: Gemeinsam mit dem Wiener Jeunesse Orchester heben die beiden Virtuosen im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins The Ancient Night aus der Taufe. Der junge polnische Komponist Wojciech Chałupka hat ihnen dieses Konzert für Saxophon, Akkordeon und Orchester auf den Leib geschrieben. The Ancient Night erzählt in fantastischen Klängen von nächtlich-heidnischen Ritualen in slawischen Ländern, der künstlerischen Heimat des Duos.

»Das wird großartig!«, freuen sich die beiden im Rubato-Studio bei Chefredakteur Christoph Wellner nach ersten Blicken in die neue Partitur.

Bild: (c) Siavash Talebi