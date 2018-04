Home Rubato DUO ALIADA.

Neue Farben bringt das DUO ALIADA am 20. April in den Wiener Musikverein: Das Saxophon und Akkordeon Duo konnte seit dem 1. Preis beim Fidelio Wettbewerb 2014 bereits in großen internationalen Spielstätten reüssieren, wie der New Yorker Carnegie Hall oder der Tonhalle Zürich. Die beiden Musiker Bogdan Laketic und Michal Knot entfernen sich vom klischeehaften Image ihrer Instrumente und präsentieren weder Jazz noch Volksmusik, sondern virtuose Klassik: aber abwechslungsreich ist ihr Programm allemal. Live im Studio erzählen die zwei Instrumentalisten von ihren Plänen.