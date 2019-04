Home Klaviermusik am Abend Durch die Karwoche mit Bach.

„Kein anderes Werk eröffnet seinen Interpreten einen derart großen Spielraum für ihre Phantasie, ihr Können und ihre Virtuosität.“ J. S. Bachs Goldberg-Variationen werden oft und gerne gespielt; kaum zu glauben, dass dieses Werk vor der berühmten ersten Einspielung durch Wanda Landowska im November 1933 so gut wie unbekannt war. Legendäre Aufnahmen von Gustav Leonhardt, Rosalyn „die Hohepriesterin Bachs“ Tureck oder Glenn Gould stehen dabei in einer Reihe mit jüngeren Interpretationen, wie jene von Igor Levit, Lars Vogt oder Alexandre Tharaud. Bachs Goldberg-Variationen – ein Werk für alle Gelegenheiten, auch und vor allem in der Fastenzeit…