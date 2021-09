Home Mélange mit Dominique Meyer Die Wiener Philharmoniker spielen Dvořák.

In seiner ersten Sendung nach der Sommerpause präsentiert Dominique Meyer, Direktor der Mailänder Scala, Lieblingsaufnahmen mit Werken von Antonín Dvořák. Eine kleine Hommage an dessen 180. Geburtstag am 8. September. Musik von Dvořák ausschließlich gespielt von Mitgliedern der Wiener Philharmoniker. Bekanntes als auch Seltenes wie die Bagatellen op. 47 oder das Streichquintett op. 77. Das symphonische Repertoire liegt in den Händen von Herbert von Karajan und Karl Böhm. „Das Hören schöner Musik bringt Optimismus!“ Mit diesen Worten grüßt Dominique Meyer direkt aus Mailand alle seine Fans über radio klassik Stephansdom.