Böhmisches Herz und Neue Welt.

Er gilt als meistgespielter Komponist Tschechiens. Der Böhme Antonín Dvořák. Gerne als „böhmischer Brahms“ bezeichnet und doch gänzlich eigenständig in seinem natürlich fließenden Musikantentum. Freilich, Johannes Brahms erkannte dieses Talent und förderte den originellen Kollegen. Geboren wurde Antonín Dvořák am 8. September 1841 nördlich von Prag, in Nelahozeves, zu deutsch Mühlhausen. Die Musik lag in der Familie. Vater František betrieb ein Wirtshaus, war Metzger und Zitherspieler. Sein ältester Sohn Antonín wurde weltberühmt. „Hier ist endlich einmal wieder ein ganzes, und zwar ein ganz natürliches Talent“, schreibt der Musikkritiker Louis Ehlert. Die Vielfalt seines Œuvres ermöglicht wunderbare Musik für einen ganzen Radiotag. Redaktion: Michael Gmasz.

Mittwoch 8. September 2021, 06.00 – 23.00 Uhr [mehr]

Tipp: Musica Sacra am 12. September 2021, 19.00 Uhr [mehr]