Interpret: Jerusalem Quartet, Veronika Hagen, Gary Hoffman

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020232026

Ideen zu CD Produktionen können sehr unterschiedlich ausfallen. Der sogenannte rote Faden kann über Inhalte von Werken, bestimmte Besetzungen, länderspezifische Aspekte uvm. gespannt werden. Im Falle der CD der Woche ist die Idee hinter dem Programm mit Kammermusikwerken von Antonín Dvořák, unterschiedliche Phasen seines kompositorischen Schaffens abzubilden. Eine spannende Gegenüberstellung.

Das Jerusalem Quartet hat auf seiner jüngsten CD, gemeinsam mit Bratschistin Veronika Hagen und dem Cellisten Gary Hoffman, sowohl das Streichsextett op. 48 als auch das Streichquintett op. 97 aufgenommen. Ersteres entstand Ende der 1870er Jahre, in einer Zeit in der Antonín Dvořák gerade seine ersten Erfolge als Komponist über die Landesgrenzen hinaus feierte. Mit der ersten Gruppe der slawischen Tänze, die den volkstümlichen, böhmischen Nimbus verbreiteten, landete er einen wahren Publikumsschlager und das Nationale, Landestypische sollte auch in seiner Kammermusik Niederschlag finden, wie eben im Sextett in A-Dur op. 48. Etwas mehr als 10 Jahre später dann der Ortswechsel für den „böhmischen Musikanten“, wie sich Dvořák gerne selbst bezeichnete, nach New York als Direktor des National Conservatory of Music. Ein Wechsel, der sich auch im Stil bemerkbar machen sollte, wie die 9. Symphonie, das Streichquartett in F-Dur, also das „Amerikanische“, aber nicht zuletzt auch das Streichquintett in Es-Dur op. 97 beweisen sollten.

Das Jerusalem Quartet kostet mit seinem Gästen, Veronika Hagen und Gary Hoffman, beide Werke in vollen Zügen aus. Seien es die tänzerischen, teils auch lyrischen Streifzüge durch Dumka, Furiant und das melancholische Thema des Variationssatzes im böhmischen Streichsextett oder sei es die ländliche, unbeschwerte Atmosphäre der Weiten des mittleren Westens der USA, die Dvořák zu seinen „amerikanischen“ Kammermusikwerken angeregt haben. Da herrscht eine blinde Vertrautheit zwischen den Musikern, Stimmen greifen unmerklich ineinander über, die langjährige Erfahrung im Kammermusikspiel aller Beteiligten wirkt sich aufs Positivste aus! Und sie zeigt eines ganz besonders – egal ob „böhmischer Musikant“ oder angesehener Direktor und Komponist in den USA, Antonín Dvořák war schlicht ein Meister der Kammermusik! (mg)