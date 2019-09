Home Rubato Dvoráks Wassermann.

Mit Antonín Dvoráks lyrischem Märchen Rusalka eröffnet das Theater an der Wien die neue Saison. Amélie Niermeyer inszeniert, David Afkham dirigiert. Maria Bengtsson ist als Wasserfrau zu erleben, die sich in den schönen Prinzen verliebt. Ihren Vater, den Wassermann, spielt Günther Groissböck. Als einer der international führenden Bässe ist der geborene Niederösterreicher regelmäßiger Gast an den bedeutendsten Bühnen der Welt. Nun erstmals auch am Theater an der Wien. Günther Groissböck ist am Tag nach der Premiere live zu Gast bei Marion Eigl.

© Theater an der Wien / Herwig Prammer