Beethovens EARTH-Day – Mittwoch, 22. April.

In dem Wort „Earth“ steckt auch das Wort „Ear“ – und ums Hören geht es auch am Earth-Day inspired by Beethovens „Pastorale“. Einen vollen schönen Radiotag lang spielen wir Werke, die sich von Ludwig van Beethovens Pastorale ausgehend mit der Erde, der Schöpfung, der Natur und vielen weiteren Assoziationen, die sich aus dem bewussten Hören der 6. Symphonie von Ludwig van Beethoven ergeben, beschäftigen. Dazu kommen Beiträge zum Earth-Day von Gerlinde Petric-Wallner in ihrer Reihe „Das Virus und Wir“, ein ausführliches Interview mit Matthias Henke, zuletzt Autor des Buches „BEETHOVEN – Akkord der Welt“ – das man an dem Tag auch gewinnen kann. Nichtzletzt ein Radio-Essay von Musikchefin Ursula Magnes über die „Sechste“, von seicht bis dreist, natürlich und nachhal(l)tig – erdig?

Auch die Perspektiven des Tages passen zum schöpferischen Ansatz des Tages – Energie Liebe.

Der radio klassik EARTH-Day [mehr auf Seite 30 des magazin KLASSIK]

Mittwoch 22. April, 06.00 Uhr bis später.

(c) Im Garten des Beethoven-Hauses: Beethovenfest Bonn, Sonja Werner