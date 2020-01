Home Rubato Echo des Unerhörten.

Wien war sein Zuhause: der gebürtige Rumäne Philip Herschkowitz zählte in den 1930er Jahren zu dem engen musikalischen Kreis von Alban Berg. Auch Anton von Webern war jahrelang sein Lehrer.

Der junge Komponist und Musiktheoretiker, der ein Verfechter der Zwölftontechnik war, konnte hier jedoch seine erträumte Laufbahn nicht vollenden. 1939 floh er vor dem NS-Regime.

Sein Weg führte in die spätere Sowjetunion. Auch hier hatte er schwer, jedoch gelang es ihm als Lehrer einen großen Einfluss auf eine ganze Generation heranwachsender Künstlerinnen und Künstler zu haben. Die Werke zweier Komponierender stellt das Institut exil.arte bei einem Gesprächskonzert am kommenden Donnerstag vor. „Echo des Unerhörten“ beleuchtet das Leben und die Arbeit von Philip Herschkowitz. Die Herschkowitz Schülerin Pianistin Elisabeth Leonskaja hat mir im Vorfeld bereits einige Anekdoten zu ihrem einstigen Mentor erzählt; Herschkowitz Enkelin Sopran Sara Hershkowitz wird in einer Hommage an ihren Grossvater singen; und Flötistin Ulrike Anton komplettiert das Trio und ist heute zu Gast. Auch der Leiter von exil.arte, Prof. Gerold Gruber ist heute live im Studio.