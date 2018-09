Home Angerichtet Eckel NEU.

Im Traditionsrestaurant Eckel in Sievering gibt es den berühmten Fischtank nicht mehr…dafür begrüßt nun ein heller Eingangsraum die Gäste, die ab jetzt barrierefrei ins Lokal kommen können. Und natürlich in den Gastgarten, der zu dieser Saison einen Rückzugsort aus dem neu entflammten Alltagsleben bietet: ein kleines bisschen Urlaub kann man hier noch genießen, bei hausgemachtem Bellini, Kürbiscarpaccio und Rehmedallions… Arabella Fenyves hat sich vom Urlaubsflair in Wien überzeugen können.