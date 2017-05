Christoph Wellner präsentiert einen Livemitschnitt vom Liszt Festival in Raiding. Am 26. März 2017 gastierte das Eggner Trio beim Matinée-Konzert. Zu hören gibt es Tristia – La vallée d’Oberman in der Klaviertriofassung von Franz Liszt. Außerdem die Ungarische Rhapsodie Nr.9 „Le carnaval de Pest” und die Symphonische Dichtung Nr.4 „Orpheus“ in der Bearbeitung von Camille Saint-Saëns.

