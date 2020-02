Home Rezensionen Ein neuer Egmont.

Das Beethoven-Jahr hat auch das Theater an der Wien erreicht. In Form des Egmont-Stoffes. Nicht die Schauspielmusik Beethovens für Goethes Trauerspiel war zu erleben, sondern eine Uraufführung. Eine Oper in 15 Szenen mit Musik des deutschen Komponisten Christian Jost nach einem Libretto von Christoph Klimke. Dabei spielt auch der Brief an die Unsterbliche Geliebte eine große Rolle. Musikchefin Ursula Magnes berichtet über einen neuen Egmont für Wien.

© TAW, Monika Rittershaus

Maria Bengtsson (Clara), Edgaras Montvidas (Graf Egmont)