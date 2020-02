Home Rubato Ein neuer Egmont.

Vor vier Jahren war Christian Jost Composer in Residence im Rahmen des Grafenegg Festivals. Das Theater an der Wien hat ihn beauftragt „seine eigene Sicht“ auf Goethes Trauerspiel Egmont zu werfen. Ganz besonders im großen Beethoven-Jahr 2020. Es wurde eine Oper in drei Akten nach einem Libretto von Christoph Klimke. Die Uraufführung am kommenden Montag inszeniert Keith Warner. Ursula Magnes begrüßt den Komponisten live im Studio. Der Fragen gibt es viele, Musik von Christian Jost ebenso.

(c) Joe Qiao