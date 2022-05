Home Lebenswege Egon Theiner.

Er ist Sportjournalist, Buchautor, Verleger und Ultramarathonläufer. Der aus Südtirol stammende Egon Theiner ist eine Größe in der heimischen Sportpublizistik. Er bringt mit seinem Verlag egoth, Bücher mit Porträts von Sportlern aus allen Bereichen heraus und war und ist bei vielen Olympischen Spielen als Pressebetreuer im Einsatz. In der Sendung von Stefan Hauser spricht über diese vielen Facetten seines Lebens und auch darüber, wie es bei den Spielen von Peking war, dort ging er vorher drei Wochen lang in Quarantäne.