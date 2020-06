Home Unser Beethoven Ein Bedienter muss her.

Ein brieflicher Hilferuf an Paradehelfer in der Not: Nikolaus Zmeskall von Domanovecz (1759-1833), seines Zeichens Beamter in der ungarischen Hofkanzlei in Wien, Hobbykomponist und Violoncellist – und seit den 1790er Jahren einer der treuesten Freunde Ludwig van Beethovens.

Stimmen: Michaela Krauss-Boneau, Sascha Becker