Home Startseite Ein Blick in die Zukunft.

Kürzlich haben die Wiener Symphoniker ihr Saisonprogramm 22/23 präsentiert. Auch wenn dieses, nach dem plötzlichen und überraschenden Abgang von Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada, schon wieder umgeschrieben werden muss, lädt es doch dazu ein, schon jetzt einen Blick in die Zukunft zu machen. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen spricht Intendant Jan Nast über die Komponistenschwerpunkte mit Werken von Brahms und Schmidt, die vielen unterschiedlichen Auftrittsorte des Orchesters (von Konzerthaus und Musikverein, über Sportkäfige bis hin zum Beisl), die Residenzkünstlerin Vilde Frang, die lange Liste an Dirigentinnen und Dirigenten und noch so Vieles mehr.