Ein frischer Wind.

Seine erste Saison als Chefdirigent der Wiener Symphoniker hat sich Andés Orozco-Estrada doch ein wenig anders vorgestellt, aber er ist nach wie vor dabei, das Beste aus der aktuellen Lockdown- und Coronasituation zu machen – siehe Wohnzimmerkonzerte, Nussknacker für Weihnachten etc.

Im großen Interview mit Michael Gmasz spricht der Wahlwiener Orozco-Estrada außerdem über die Rückkehr nach Wien, unterschiedliche Typen von und in Orchestern in Deutschland, den USA und Österreich, seine musikalische Schwerpunktsetzung mit Werken von Richard Strauss und Joseph Haydn, die Zeit, ein Orchester als Chefdirigent zu prägen und vieles mehr. Und trotzdem kommt auch diesmal die Musik in Takt.Gefühl (fast…) nicht zu kurz.

Bild © Wiener Symphoniker/Julia Wesely