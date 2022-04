Home Rubato Ein Frühling mit Beethoven.

Es ist bereits die dritte Ausgabe des Beethoven-Frühlings, jedoch die erste, in der die Konzerte tatsächlich so, wie geplant über die Bühne gehen können. Nämlich an besonderen Orten, die eng in Verbindung mit Ludwig van Beethoven stehen. Mitte Mai wird der diesjährige Beethoven-Frühling mit einem schwungvollen „Mozart-Bernstein-Saint-Saëns Programm“ eröffnet, danach stehen bis Mitte Juni noch vier weitere Konzerte auf dem Programm. Michael Gmasz lädt dazu die Initiatorin und künstlerische Leiterin des Festivals, Dorothy Khadem-Missagh, live ins Studio. Nach zwei pandemiebedingten Sonderausgaben ist die Vorfreude auf Konzerte mit Publikum sicher besonders groß….