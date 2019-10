Home Rubato Ein Haus für die Musik.

Viele Musikfreunde auf der ganzen Welt sind davon überzeugt: Das 1870 eröffnete Haus der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien hat den wohl „schönsten Konzertsaal der Welt“. Das einzigartige Musikvereinsgebäude ist ein Anlass zum Schwärmen, es regt aber auch zum Nachdenken an. Was steckt hinter diesem Haus? Wie funktioniert es? Wie lebt es? Wie erfüllt es bis heute den Anspruch, ganz umfassend ein Haus für die Musik zu sein

Joachim Reiber – seit 1989 im Musikverein tätig – hat zum 150-Jahr-Jubiläum ein Buch geschrieben, das letzte Woche veröffentlicht wurde und am Montag in Wien (im Musikverein) präsentiert wurde. Eine weitere Präsentation findet gemeinsam mit Chefredakteur Christoph Wellner im Rubato-Studio statt!