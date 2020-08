Home Startseite Ein Hoch auf die Jugend …

… hat sich wohl auch Haydnregion NÖ-Intendant Michael Linsbauer gedacht, als er das Programm für diese Saison zusammengestellt hat. Denn es sind vor allem in den ersten Konzerten vorwiegend junge Musikerinnen und Musiker, die im wahrsten Sinne den Ton angeben. Am 16. August wird das Aureum Saxophonquartett gemeinsam mit dem Pianisten Martin Ivanov die Pfarrkirche von Göttlesbrunn zum Klingen bringen. Am 30. August ist die Haydnregion dann wieder zu Gast im Weingut Raser-Bayer, mit dem mittlerweile schon Tradition gewordenen „Crossover“-Abend. Diesmal trifft Haydn auf Piazzolla und Kalevi Aho – mit dem Akkordeonisten Nikola Djoric und einem kleinen, aber feinen Kammerensemble an seiner Seite. Im Interview mit Michael Gmasz sprechen Viola Jank und Lukas Seifried, Mitglieder des Aureum Saxophonquartetts, und Nikola Djoric über die bevorstehenden Konzerte, die Vor- und Nachteile des Arrangierens und vieles mehr.