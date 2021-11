Home Rubato Ein Leopoldinischer Nachtrag.

Am Tag nach Leopoldi beschäftigt sich Michael Gmasz mit Musik am Leopoldinischen Hof. Leopold I. ist wie sein Vater Ferdinand III. ein passabler Komponist, aber vor allem ein Liebhaber und Gönner der Musik. Musik von Früh bis Spät – zur Erbauung, zur Unterhaltung, zum Gottesdienst und zu so vielem mehr. Er baut die Hofkapelle zu einem großen Orchester aus und holt einige der bedeutendsten Komponisten seiner Zeit nach Wien. Ein musikalischer Abstecher ins 17. Jahrhundert.

Bild © Wiki Commons.