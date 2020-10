Home Rubato Ein Märchen in der Volksoper.

An der Wiener Volksoper hat am vergangenen Samstag W.A. Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ Premiere gefeiert. Regisseur Henry Mason hat dabei eine märchenhafte Welt geschaffen, die sich bestens für alle Publikumsschichten eignet. Die Freimaurer-Thematik in der Oper interessiert ihn nicht, deshalb hat er sie vorwiegend ausgespart. Welche Ideen in diese Produktion noch eingeflossen sind, hat er Michael Gmasz noch vor der Premiere erzählt. Zu Wort kommt auch das Paar Tamino und Pamina, also Martin Mitterrutzner und Rebecca Nelsen – beide bereits erprobte „Zauberflötisten/innen“. Rebecca Nelsen, die ja aus Texas stammt, hat übrigens bereits für einen neuen US-Präsidenten abgestimmt und spricht auch ein wenig über ihr politisch-musikalisches Projekt operatico politico (das auf sehr unterhaltsame Weise die Arbeit von Donald Trump auf die Schaufel nimmt…).

Bild © Barbara Pálffy/Wiener Volksoper.