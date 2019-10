Home Rubato Ein neuer Stern …

… am Opernhimmel! Die Amerikanische Sopranistin Nicole Chevalier feiert mit der aktuellen Titus Produktion am Theater an der Wien ihr Wien Debüt. Der internationale Durchbruch ist der Sängerin im heurigen Sommer in Salzburg ebenfalls mit Mozart gelungen, als sie die Partie der Elettra in Idomeneo unter Teodor Currentzis verkörpert hat. Wie es ihr in Wien gefällt, welche Herausforderungen die Rolle der Vietllia an sie stellen und wie sie selbst den aktuellen „Boost“ ihrer Karriere wahrnimmt, fragt Michael Gmasz.

Bild © Theater an der Wien/Werner Kmetitsch