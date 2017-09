Home Rubato Ein Orchester für die Jugend.

Das Wiener Jeunesse Orchester feiert in dieser Saison sein 30-jähriges Bestehen. Den Auftakt dazu bildet ein Festkonzert am 24. September im goldenen Saal des Wiener Musikvereins, bei dem neben Werken von Richard Strauss und Antonin Dvořák auch Ludwig van Beethovens Tripelkonzert erklingen wird. Michael Gmasz (selbst kurzzeitig Orchestermitglied) hat sich vorab das Leading Team des Jeunesse Orchesters zum Gespräch eingeladen, Geschäftsführerin Renate Böck und Chefdirigenten Herbert Böck, um über 30 Jahre in der orchestralen Jugendarbeit zu plaudern. Erinnerungen, Höhepunkte, Entwicklungen und Zukunftsperspektiven sollen neben der Musik im Mittelpunkt dieser Sendung stehen.