Ein Sommer in Bregenz.

In der vorerst letzten Takt.Gefühl Ausgabe vor dem Sommer unternimmt Michael Gmasz eine kleine Reise in die Zukunft an den Bodensee, denn auch in diesem Sommer werden die Wiener Symphoniker ihre Sommerresidenz auf der Seebühne und im Bregenzer Festspielhaus beziehen. Erstmals steht Giuseppe Verdis Opernklassiker Rigoletto auf dem Programm der Bregenzer Festspiele. Zu Wort kommt, neben Festspielpräsident Hans Peter Metzler und Intendantin Elisabeth Sobotka, auch der Regisseur des „Spektakels“ auf der Seebühne Philipp Stölzl. Er erläutert seinen Zugang zu Verdis Rigoletto, gibt Einblicke in die Arbeit auf dem See und spricht auch darüber, wie man Bühnenintimitäten so spiegelt, dass 7000 Zuseherinnen und Zuseher einen spannenden Opernabend erleben können.