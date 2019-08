Home Rubato Ein Sommer mit E. Mazzola.

Enrique Mazzola ist der einzige Dirigent, der im diesjährigen Festivalsommer sowohl in Bregenz als auch in Salzburg gearbeitet hat. In Bregenz dirigierte er die Wiener Symphoniker bei Verdis Rigoletto, in Salzburg die Wiener Philharmoniker bei Offenbachs Orpheus. Michael Gmasz präsentiert ein Gespräch, das Ursula Magnes mit dem glühenden Europäer geführt hat – über seine Liebe zu Bel Canto, den Zugang zu Verdi und Offenbach, die Arbeit mit zwei Wiener Orchestern, die spezielle Situation auf der Bregenzer Seebühne und seine Leidenschaft für Italienischen Rotwein. Dazu gibt es eine Auswahl der aktuellen Aufnahmen von Enrique Mazzola u.a. mit Julie Fuchs, Olga Peretyatko und dem amerikanischen Tenor Michael Fabiano.

Foto © Eric Garault