Ein (Spät-) Sommernachtstraum.

„Was will ich hören? Und nicht: Wie zeige ich das?“ ist das Motto der Dirigentin Simone Young. Am 2. Oktober wird sie die erste Premiere der neuen Saison an der Wiener Staatsoper leiten. Auf dem Programm steht Benjamin Brittens A Midsummer Night’s Dream in der Regie von Irina Brook. Ursula Magnes hat den Aufenthalt der Dirigentin während der Probenphase für ein ausführliches Gespräch genutzt und über ihren Zugang zu Brittens Musik, ihre Liebe zu Wien aber auch über ihre Sicht, als Wahl-Engländerin, auf den bevorstehenden Brexit gesprochen. Michael Gmasz fasst zusammen und hat die passende Diskographie parat.

Bild © Monika Rittershaus