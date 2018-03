Home Rubato Ein Visionär und Retter – J.A. Abreu ist tot.

Vor wenigen Tagen ist der venezolanische Ökonom, Komponist und Dirigent José Antonio Abreu verstorben. Wenngleich sein Name möglicherweise in unseren Breiten nicht so geläufig ist, sein Lebenswerk „El Sistema“ ist es garantiert. 1975 hat er in einer Garage in einer ersten Probe mit 11 jungen Musikerinnen und Musikern begonnen. Mittlerweile ist das System auf eine knappe Million von Kindern und Jugendlichen angewachsen, die die Möglichkeit haben, einem Leben auf der Straße zu entgehen, wenn sie ein Instrument lernen und sich den verschiedenen Gruppen und Orchestern anschließen. Speerspitzen, die für internationales Renommée sorgen, sind die Dirigenten Gustavo Dudamel und Christian Vasqués, der Kontrabassist Edicson Ruiz oder der Trompeter Pacho Flores. Sie alle sind Vorbilder für die vielen Nachwuchstalente, die über die Musik gerne ein besseres Leben führen würden. Michael Gmasz präsentiert verschiedene Aufnahmen u.a. mit dem Simón Bolívar Symphonieorchester, dem Simón Bolívar Streichquartett, Venezuelan Brass u.a.