Ein wahrer Meistersinger

Zoltán Závodszky – Zur Erinnerung an den größten ungarischen Wagner-Tenor.

Eine zweiteilige Spezialsendung von und mit Wolfram Huber.

1. Teil – Spät kam der Schwan, aber er kam.

Samstag, 20. März 2021, 14.00 Uhr (DaCapo 24. März 2021, 20.00 Uhr)

Samstag, 20. März 2021, 14.00 Uhr (DaCapo 24. März 2021, 20.00 Uhr) 2. Teil – Wohin nun Tristan scheidet.

Samstag, 27. März 2021, 15.00 Uhr (DaCapo 29. März 2021, 21.00 Uhr)

Text von Wolfram Huber aus magazin KLASSIK No.20:

In unseren Breiten kennt so gut wie keiner seinen Namen. In Budapest, seiner Wirkungsstätte, kannten und liebten ihn drei Generationen von Opernliebhabern. Noch 2014 (!) lernte ich in Opatija ein altes Ehepaar aus Ungarn kennen, das in höchsten Tönen von diesem „begnadeten Sänger“ schwärmte.

Wenn der bekannte Musikkritiker Joachim Kaiser sagte, Wagner zu singen ruiniere auf Dauer die Stimme, so kannte auch er nicht das Gegenbeispiel in Gestalt jenes Tenors der Budapester Oper, der – und das gab es vorher und nachher meinem Wissen nach nicht – 40 Jahre lang ( mit politisch bedingten Unterbrechungen) Wagner sang, und zwar schon sehr bald alleTenorpartien mit Ausnahme des Rienzi; also vom Erik bis zum Tristan. Und die Stimme, die von einem eigenartigen lyrischen und warmen Timbre beseelt war, hielt. Allerdings waren die damaligen Verhältnisse nicht mit den heutigen zu vergleichen. Er kannte keine Gastspiele im Ausland und sang nur ca. 30mal pro Saison. So war es ihm möglich, noch mit 69 Jahren den Tristan darzustellen und von der Opernbühne mit 70 Jahren Abschied zu nehmen in den „Meistersingern von Nürnberg“ als Walther von Stolzing.

Über seinem Klavier in seiner Budapester Wohnung in der Ruszti út auf dem Rosenhügel hing ein Porträt, das ihn als Parsifal zeigt, mit einer Widmung, die lautet: „Dem grossartigen Parsifal in dankbarer Erinnerung an seine prachtvolle Leistung!“ Sie stammt von keinem Geringeren als von dem nicht gerade lobfreudigen Hans Knappertsbusch. Er bezog sich auf zwei Vorstellungen in Berlin. Bruno Walter hatte ihm einen Vertrag nach Berlin angeboten. Dann kam der Krieg und damit das Ende der beginnenden Karriere im Westen und ein Einbruch im Osten. Denn Závodszky lehnte es auf Aufforderung der neuen Machthaber ab, sich von seiner jüdischen Frau scheiden zu lassen. Er fiel in Ungnade. Erst 1946 trat er wieder auf und sang unter Janos Ferencsik seinen 50. Tannhäuser. Seinen ersten hatte er noch unter Felix von Weingartner gesungen.

Závodszky beherrschte mit seiner stimmlichen Souveränität und seiner glanzvollen Bühnenerscheinung das gesamte Wagner-Repertoire der Budapester Oper, die es ihm zu verdanken hatte, dass sie zum erstenmal seit ihrem Bestehen diese Werke auch auf ungarisch aufführen konnte. Denn Zavodszky hatte diese Opern alle übersetzt, auch „Aida“ und Mozarts „Entführung aus dem Serail“ und so „nebenbei“ noch über 900 Lieder.

1956 ging Závodszky nach Wien und unterrichtete, kehrte aber zu einigen Aufführungen und Plattenaufnahmen zurück. Es ist schade, dass diese Aufnahmen erst stattfanden, als der Künstler bereits sein 65. Lebensjahr erreicht hatte. Dennoch stellen sie einen unschätzbaren Wert dar, denn sie dokumentieren, dass man Wagner durchaus mit Legato-Kultur singen kann, wie es etwa Závodszkys Zeitgenosse im Westen, Franz Völker, gezeigt hat. Und diese Stimmkultur kam auch seinen zahlreichen Liederabenden zugute, die er in Budapest bis ins Alter von 81 Jahren gegeben hat.

Die zwei Sendungen bringen bemerkenswerte Ausschnitte aus Lohengrin, Tannhäuser, Siegfried, Götterdämmerung, Tristan, Walküre und Othello sowie Lieder von Schubert, Schumann, Strauss und Béla Bartók. In seinem Werk „Die großen Sänger“ schreibt Jürgen Kesting: „Selten habe ich den Erzählteil aus dem Götterdämmerung-Monolog, wenn Siegfried vom Waldvogel erzählt, mit mehr Anmut und Lächeln in der Stimme gehört… Die Stimme ist ein schlanker Tenor mit einem ausgesprochen süßen, sanft-klagenden Timbre… Tonbildung und Phrasierung verraten einen erstklassigen Sänger, und manchmal blitzt auch etwas vom einst gerühmten heroischen Glanz der Stimme auf.“

Unter Richard Strauss sang er in dessen „Die ägyptische Helena“ den Menelaos bei der ungarischen Erstaufführung. Und 1928 war er der erste ungarische Strawinsky-Oedipus gewesen.

Trotz seines enormen Könnens und all seiner Erfolge durch Jahrzehnte hindurch kannte er keinen Eigendünkel, kein Stargehabe, sondern es zeichneten ihn besonders seine Güte aus und sein Humor.

Als Ehrenmitglied und Kammersänger der Budapester Oper verstarb er 83jährig im Jahre 1975. Eine Straße erinnert heute an diesen großen Künstler. Sein Grab auf dem Budapester Farkasréti-Friedhof verfällt.