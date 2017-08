Home Operettenfenster Ein Walzertraum.

Da hat sich Leutnant Niki (Herbert Ernst Groh) ja auf etwas Schönes eingelassen! Die Ehe mit Prinzessin Helene (Käthe Graus) ist erst wenige Stunden alt, schon fühlt sich der lebensfrohe Wiener in dem steifen deutschen Fürstenhaus eingesperrt und flüchtet in einen Flirt mit der Leiterin einer Damenkapelle aus seiner Heimatstadt, die gerade auf Durchreise ist. Kann Helene ihren flatterhaften Gemahl halten? Guter Wille und Nachhilfestunden in Sachen Wiener Gemütlichkeit bei der Konkurrentin (Herta Talmar) sollten helfen. Zusätzliche Unterstützung kommt vom Kölner Rundfunkorchester, dem Sunshine Quartett und Prinzgemahl-Dompteur Franz Marszalek. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1954 mit einem jungen Peter Alexander als intrigantem Graf Lothar und Willy Hofmann als Nikis Freund Leutnant Montschi.