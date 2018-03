Home Operettenfenster Eine Nacht in Venedig.

Premieren-Misserfolg in Berlin und Plagiats-Vorwurf aus Paris – so lautete die Bilanz für Johann Strauß und sein Librettisten-Gespann Camillo Walzel-Richard Genée im Herbst 1883. Heute gehört „Eine Nacht in Venedig“ zum Standardrepertoire der Operettenzunft, besonders wenn eine motivierte Sängerschar am Werke ist wie unter Franz Marszalek. Es singen Ruth Weigelt, Willy Hofmann und Lucie Schulz, angeführt vom Parade-Operettenpaar der 1950er Jahre: Rita Streich und Peter Anders.