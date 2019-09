Home Perspektiven „Eine Religion die nicht dient, dient zu gar nichts“.

Rainer Maria Schießler ist Stadtpfarrer in München. Der für seine beherzte und innovative Pastoralarbeit bekannte Priester spricht in Wien zum Tag der ReligionslehrerInnen über neue Zugänge in der Pastoral und Möglichkeiten, diese in der Schule umzusetzen. Im Vorfeld hat Stefan Hauser bei ihm zu diesen Herausforderungen nachgefragt.