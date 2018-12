Home Rubato Eine Spurensuche.

Um die Entstehung und Verbreitung des Weihnachtsklassikers Stille Nacht, heilige Nacht ranken sich unzählige Mythen. Ursprünglich war es ein Gedicht von Joseph Mohr, das von Franz Gruber als schlichtes Wiegenlied für Gitarre und zwei Stimmen vertont wurde. Heute wird es an Weihnachten von rund zwei Milliarden Menschen in über 300 Sprachen und Dialekten gesungen. Tina Breckwoldt hat sich in ihrem Buch auf die Spuren des Liedes begeben, in unterschiedlichen Epochen recherchiert und die moderne Rezeption des Liedes untersucht. Über die Ergebnisse spricht sie mit Marion Eigl im Studio. Ausgefallenes Tonmaterial inklusive!