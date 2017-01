Home Klaviermusik am Abend Eine Stunde mit Cramer und Dussek.

Was verbindet die Komponisten Jan Ladislav Dussek (1760-1812) und Johann Baptist Cramer (1771-1858)? Beide waren überaus populäre Klaviervirtuosen und gegen Ende des 18. Jahrhunderts in London, dem damaligen El Dorado der Musikwelt, ansässig. Zudem scheinen beide auch Freunde gewesen zu sein – zumindest berichtet dies Ernst Ortlepp in seinem 1841 veröffentlichten 8. Band seiner musikalischen Anthologie „Großes Instrumental- und Vokal-Concert“:

Cramer und Dussek waren Freunde, aber auch als große Fortepianospieler, höchst eifersüchtig auf ihre Kunst; sie erkannten Einer des Andern Meisterschaft nicht nur vollkommen an, sondern fürchteten sie auch.

Beide waren einst in London zu einer Abendgesellschaft geladen, als Cramer, der zuerst Erschienene, den bei weitem später eintreffenden Dussek um die Ursache seines Ausbleibens frug.

„Ich habe eben ein Rondo componirt“, erwiderte Dussek; „es hat mir zwar sehr gefallen, aber dennoch hab‘ ich’s verbrannt.“

„Warum denn?“

„Warum, warum? Es kam eine verteufelt schwere Passage darin vor; ich habe sie mehrere Stunden lang, aber vergeblich, auszuführen versucht, und da fiel mir denn ein, daß du sie wohl gar vom Blatte spielen würdest; d i e Demüthigung wollt‘ ich mir doch ersparen.“

Bei uns braucht weder Dussek noch Cramer eine Demütigung zu befürchten, denn sie kommen mit einem gänzlich unterschiedlichen Repertoire zu Gehör: Dussek mit seinem Klavierkonzert B-Dur, op. 22 und einem kleinen Klavierstück mit dem Titel „Les Adieux“, Cramer, der auch als Klavierpädagoge und Klavierbauer und Musikverleger höchst erfolgreich war, mit einer Reihe von Etüden, die auch heutigen Pianisten noch geläufig sind.