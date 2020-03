Home Passionswege Eine versunkene Welt.

Über das jüdische Leben im Land der 1.000 Hügel

„Ich komme aus einer anderen Welt, die es nicht mehr gibt, von der alle Spuren ausgelöscht wurden und die nie wieder auferstehen wird. Einer Welt, in welcher Tradition und Religion sehr stark verankert waren.“ (Fritz Blum)

Der Historiker Johann Hagenhofer war lange Jahre Direktor eines Gymnasiums in Wiener Neustadt. In der Pension begann er mit der zeitgeschichtlichen Recherche in seiner Heimat, der Buckligen Welt. Es entstand ein Buch mit dem Titel „Die versunkene Welt“. „Dieser Titel stammt von Fritz Blum. Als Zeitzeuge schrieb er, dass er einer versunkenen Welt entstammt. Deren Spuren ausgelöscht wurden“, sagt Hagenhofer im Gespräch mit Radio Klassik Stephansdom.

Eine Sendung von Michaela Necker.

BUCHTIPPS ZUR SENDUNG:

Johann Hagenhofer / Gert Dressel / Werner Sulzgruber (Hgg.) et al.

Eine versunkene Welt …

Jüdisches Leben in der Region Bucklige Welt-Wechselland

Erschienen im KRAL Verlag

Hagenhofer, Johann; Dressel, Gert; Pröll, Erwin; Trimmel, Friedrich

„Lebensspuren Band 1. Erlebte Zeitgeschichte im Land der tausend Hügel.“

„Lebensspuren II – Arbeit und Freizeit im Land der Tausend Hügel“

Verlag: Verein Gemeinsame Region Bucklige Welt

„Lebensspuren III – Krieg und Verfolgung im Land der tausend Hügel“

Verlag Alois Mayrhofer