Cellissimo Eine Violoncellistin… dieß fehlte noch!

Lise Cristiani (* 24. Dezember 1827 in Paris; † 24. Oktober 1853 in Nowotscherkassk/Russland) war eine der ersten Cellistinnen der Musikgeschichte und eine der bekanntesten Cellistinnen des 19. Jahrhunderts. Ingrid Fuchs porträtiert sie in ihrer zweiten Sendung Cellissimo und zeigt die ungewöhnliche Karriere der ersten Cellovirtuosin.