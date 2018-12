Home Rubato Eine wundervolle Stadt.

Gegen Ende des Jubiläumsjahres zum 100. Geburtstag von Leonard Bernstein bringt die Wiener Volksoper ab 9. Dezember dessen Musical Wonderful Town auf die Bühne. Eine der vielen musikalischen Liebeserklärungen Bernsteins an den Big Apple. In einer Koproduktion mit der Staatsoperette Dresden werden Sarah Schütz und Olivia Delauré als Schwesternpaar Ruth und Eileen die Bühne der Volksoper entern. Regie führt Matthias Davids, der nach Anatevka, Sweeney Todd und Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen, wieder ans Haus am Gürtel zurückkehrt. Michael Gmasz hat sich den Regisseur und die Eileen Sherwood, Olivia Delauré, vorab ins Studio eingeladen, um „der Stadt die niemals schläft“ gemeinisam einen Besuch abzustatten.