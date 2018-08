Am 14. August bringen die Salzburger Festspiele eine konzertante Aufführung der Oper „Der Prozess“ von Gottfried von Einem. Neun Bilder in zwei Teilen mit einem

Libretto von Boris Blacher und Heinz von Cramer nach dem gleichnamigen Roman von Franz Kafka. Es dirigiert der Einem-Schüler HK Gruber. Richard Schmitz geht zurück ins Festspiel-Jahr 1953 und beschäftigt sich mit dem Mitschnitt der Uraufführung am 17. August des Jahres. Unter der Leitung von Karl Böhm sangen Max Lorenz den Josef K. und in den drei wesentlichen Frauenrollen war Lisa della Casa zu hören.

