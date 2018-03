Home Evangelium Einführung zur Passion, 25. März 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Palmsonntag, 25. März 2018

Markus 11,1-10

Der Palmsonntag ist das Tor zur „Großen Woche“, der Beginn der Karwoche. Heute Vormittag werde ich bei der Dreifaltigkeitssäule am Graben die Palmzweige segnen. Das Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem wird vorgelesen. Wie damals die Schar, die Jesus begleitet hat, mit ihm vom Ölberg herunter in die Stadt eingezogen ist, so werden auch wir gemeinsam vom Graben aus in den Stephansdom einziehen, um dort die Palmsonntagsmesse zu feiern.