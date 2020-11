Home Perspektiven Einseitig: Medienberichte über Israel

Israel ist eine Demokratie nach westlichen Maßstäben. Seine Gegner, die palästinensische Hamas und die Miliz der Hisbollah werden von der EU als Terrororganisationen eingestuft. Dennoch hat man im Westen eher Sympathie für die Gegner Israels. Die Medien haben ihren Anteil daran:

Eine Schlagzeile wie „Israelische Armee griff erneut Hamas-Ziele im Gazastreifen an“ lässt etwas Wichtiges unerwähnt: den vorausgehenden Raketenbeschuss durch die Hamas in Südisrael.

Ein Beispiel für die einseitige und unfaire Israel-Berichterstattung in den westlichen Medien. Überlegungen dazu vom langjährigen Auslandskorrespondenten Ben Segenreich in Tel Aviv, und von dem Politikwissenschaftler Florian Markl, der die Medienbeobachtungsstelle Menawatch in Wien leitet.

