Einst Verfemt. Nun wieder zu hören.

Über Geschmack lässt sich zum Glück streiten. Jedenfalls heutzutage in Österreich. Denn vor gar nicht so langer Zeit verschwanden gewisse Stücke einfach vom Spielplan, ohne daß irgendjemand etwas dagegen hätte ausrichten können! Kollegen wurden entlassen, in namhaften Orchestern, an angesehenen Universitäten, und die freigewordenen Plätze von anderen übernommen. Was in den 1930er und 40er Jahren in der Wiener Musikwelt geschah, das weiß Prof. Gerold Gruber ganz genau. Das neue exil.arte Zentrum der mdw wurde kürzlich mit einer Ausstellung eröffnet: Wenn ich komponiere, bin ich wieder in Wien. Erfahren Sie mehr über die Lebensgeschichte von Komponisten wie Edmund Eysler, Hans Gál, Arnold Schönberg, Erich Wolfgang Korngold und anderen mehr.