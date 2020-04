Home Perspektiven Einzelstücke einer Seele.

Wie lässt sich leben, was tief in uns steckt? Wie das eigene Potential entfalten? Die Seele fassen? Antworten darauf geben der Psychiater Shird Schindler, er leitet das Zentrum für Suchtkranke und die Station für forensische Akutpsychiatrie am Otto-Wagner-Spital in Wien, und die Neurochirurgin und Psychiaterin Iris Zachenhofer in ihrem gemeinsamen Buch: „Die geteilte Seele“.

Eine Sendung von Gerlinde Petrić-Wallner.

(DaCapo)

Fotocredit: Lukas Beck