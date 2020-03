Home Rubato Elena Pankratova.

Dieser Tage steht Elena Pankratova an der Wiener Staatsoper als chinesische Prinzessin Turandot in Giacomo Puccinis Meisterwerk auf der Bühne. An der Seite von Roberto Alagna als Calaf. Marion Eigl begrüßt die russische Sopranistin live im Studio. Die Themenpalette ist vielfältig: Faszination und Herausforderung hochdramatischer Rollen, die spezielle Aura von Bayreuth und ihre Gesangsprofessur an der Kunstuniversität Graz.

(c) Vitaly Zapryagaev