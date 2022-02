Home Perspektiven In memoriam Eleonore Schönborn.

Die Mutter des Wiener Erzbischofs Kardinal Christoph Schönborn, Eleonore Schönborn, ist am Freitagvormittag, 25. Februar 2022, im Alter von 101 Jahren verstorben. Kardinal Schönborn konnte die letzten Stunden an der Seite seiner Mutter verbringen: „Sie ist im Kreis der Familie friedlich entschlafen, gestärkt durch die heiligen Sakramente“, erzählt Kardinal Schönborn. Noch am Tag zuvor habe seine Mutter die Messe spürbar geistig mitfeiern können. Am 14. April wäre sie 102 Jahre alt geworden.

Die Begräbnisfeierlichkeiten finden voraussichtlich am Freitag, 4. März, um 10.00 Uhr, in Schruns in Vorarlberg, der Heimatgemeinde von Eleonore Schönborn , statt.

radio klassik Stephansdom ändert sein Programm und bringt ein Archiv-Interview mit Eleonore Schönborn, aufgezeichnet anlässlich ihres 90. Geburtstag.

In memoriam Eleonore Schönborn. Eine Sendung von Stefan Hauser

Freitag, 25. Februar, 17.30 Uhr.