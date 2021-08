Diese Woche heißt es, Vorhang auf für Elfriede Hell, sie leitet die Hasco Austria GmbH.

Eine Frau als Maschinenbauerin, eine Frau als Chefin eines Unternehmens in der Fertigungsindustrie – das ist ungewöhnlich. Elfriede Hells Weg war nicht vorgezeichnet. Ihren ersten Job fand sie in einem Maschinenbauunternehmen. Als Frau sollte sie dort die Tipparbeit machen, erzählt sie. Diese Rolle gefiel ihr nicht. Sie entschloss sich im Abendlehrgang die HTL für Maschinenbau zu absolvieren. Vier harte Jahre folgten. Sie arbeitete Vollzeit und ging abends in die Schule, drei Jahre lang zusätzlich am Samstag. Von 100 Schülern haben am Ende 14 maturiert, Elfriede Hell war die einzige Frau. Wie sie das geschafft hat? Sie habe sich immer erlaubt, nach jeweils einem halben Jahr zu entscheiden weiterzumachen oder abzubrechen. Während der sechs Monate allerdings habe sie ihre Entscheidung nicht in Frage gestellt.

Zum Thema Feministmus sagt Elfriede Hell: „Ich glaube, es braucht Frauen, die anderen Frauen zeigen, dass es möglich ist, das zu leben, was man möchte.“

50 starke Frauen vor den Vorhang – auf radio klassik Stephansdom. Eine Sendereihe powered by Club alpha.