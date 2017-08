Home CD der Woche Elgar: The Dream of Gerontius.

Interpret: Wyn-Rogers, Staples, Hampson, Staatskapelle Berlin, Staatsopernchor Berlin, Daniel Barenboim

Label: DECCA

EAN: 028948315857

Daniel Barenboim und seine Staatskapelle Berlin setzen ihren bisher schon sehr erfolgreichen Elgar-Schwerpunkt fort, diesmal mit dem geistlich-vokalen Meisterwerk The Dream of Gerontius.

Edward Elgar war die imposante und logische Mitte zwischen Henry Purcell und Benjamin Britten, was die nationale aber vor allem internationale Bedeutung englischer Komponisten anbelangt. Werke wie seine Enigma Variationen, seine Konzerte für Violine und Violoncello oder seine monumentalen Symphonien festigten schon früh seinen Stand auf der Insel. Die gesamte Breite seines Schaffens überblickt man jedoch nur, wenn man sich auch seinen Klavier- und Orgelwerken, der Kammermusikliteratur und vor allem auch seinem Chorsinfonischen Oevre nähert. Aus letzterem ragt als leuchtender Turm „The Dream of Gerontius“ heraus, ein Werk dem zwar bei der Uraufführung in Birmingham ein Erfolg verwehrt blieb, das sich jedoch innerhalb von 10 Jahren nach Händels Messiah zum zweitbeliebtesten englischen Oratorium entwickelt hat.

Daniel Barenboim hat, nach den beiden Symphonien und dem Cellokonzert mit Alisa Weilerstein, die Musik Elgars mittlerweile in seine eigene DNA einfließen lassen. Seine intensive Beschäftigung mit Elgars Musik kommt ihm gerade bei Gerontius‘ Traum zu Gute. Logische Übergänge, passende Tempi und ausgewogene Balance treffen auf eine bestens disponierte Besetzung. Andrew Staples als sterbender Gerontius im ersten Teil noch zurückhaltend und der Geschichte entsprechend entwickelt im zweiten Teil als Seele des Gerontius eine wunderbare tenorale Strahlkraft. Thomas Hampson als Priester und Cathrine Wyn-Rogers als Engel stehen ihm auf seiner Seelenreise zur Seite. Die spannendsten Momente allerdings entstehen dann, wenn der RIAS Kammerchor, der Berliner Staatsopernchor und die Staatskapelle Berlin so richtig in Fahrt kommen. Ob dämonisch wild oder himmlisch feierlich – packende pure Dramatik, mit Daniel Barenboim als Klangmagier. (mg)