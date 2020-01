Interpret: Sheku Kanneh-Mason, The Heath Quartet, London Symphony Orchestra, Simon Rattle

Label: DECCA

EAN: 028948502417

Im Mai 2016 gewann Sheku Kanneh-Mason den BBC young musician award, nur ein halbes Jahr später hatte er einen Exklusivvertrag der DECCA in der Tasche. Im Mai 2018 wurde er dann einem breiten Publikum bekannt, als er bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meaghan aufspielte. Es folgten noch weitere Preise und vor allem Auftritte mit den besten Orchestern der Welt. Nun hat er mit „Elgar“ sein zweites Album aufgenommen, in das auch diesmal wieder Michael Gmasz genauer hineingehört hat.

Schon auf seinem CD Debüt „Inspiration“ vor zwei Jahren hat der Cellist Sheku Kanneh-Mason bewiesen, dass ihm die musikalische Abwechslung wichtig ist und dass er keinerlei Grenzen zwischen den verschiedenen Musikstilen kennt. Dieses Konzept setzt er nun auch auf seinem neuen Album „Elgar“, benannt nach dem Komponisten des darauf zu hörenden Hauptwerkes, fort. Auf Bob Marley wird zwar diesmal verzichtet, aber dafür trifft Elgars Cello-Konzert in e-Moll auf Werke von Ernest Bloch, Gabriel Fauré, Julius Klengel und Frank Bridge. Aber auch auf zwei Volkslieder oder sogenannte Traditionals, die Sheku Kanneh-Mason arrangiert und mal allein, mal mit dem Gitarristen Plinio Fernandes aufgenommen hat.

So unterschiedlich wie das Programm sind auch die Besetzungen, die Sheku Kanneh-Mason für die verschiedenen Stücke gewählt hat. Bei Elgars Konzertklassiker, dem man schon in den ersten Akkorden den klanglich festen Zugriff des jungen Cellisten anhört, ist es mit dem London Symphony Orchestra unter Simon Rattle freilich die vom Komponisten geplante Begleitung. Dafür gibt es aber bei den anderen Werken mal ein Streichquartett, mal neun weitere Celli, mal nur eine Gitarre zu hören. Variatio delectat, auch in der Besetzung. Kleine Nebenbemerkung am Rande. Das London Symphony Orchestra spielte 1919 bereits die Uraufführung des Elgarschen Cello-Konzertes und aufgenommen wurde diese CD in den legendären Abbey Road Studios in London, wo schon lange vor den Beatles Edward Elgar selbst dirigiert hat und wo auch die Referenzaufnahme für Sheku Kanneh-Mason mit Jacqueline du Pré entstanden ist. Man muss kein Esoteriker sein, um das alles als ideale Grundvoraussetzung für eine gelungene Arbeit zu sehen. (mg)