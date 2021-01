Home Perspektiven Achtung Bibel Elias, Noah und Hannah – Namenshits aus dem Alten Testament

Viele der beliebtesten Vornamen stammen von den Heiligen des Alten Testaments: Elias, Noah, Tobias, David, Daniel und Hannah, Sarah oder Miriam. Doch in der katholischen Kirche werden die altestamentlichen Heiligen immer mehr verdrängt. Konkret: Will man einen Gottesdienst am Namenstag eines Elias oder einer Hannah feiern, gibt es dafür keine Gebete oder Lesungen. So geraten auch die Gedenktage in Vergessenheit. Schade, finden der Wiener Alttestamentler Georg Braulik und der Theologe Nikodemus Schnabl von den Benediktinern in Jerusalem. Sie erklären, warum wir das Gedenken der Gotteszeuginnen und Gotteszeugen aus dem ersten Teil der Bibel wiederbeleben sollten.

Eine Sendung in der Reihe „Achtung Bibel!“ von Stefanie Jeller.

Montag, 18. Jänner 2020, 17. 30-17.55 Uhr.

Buchtipp:

Georg Braulik OSB

Ins Herz geschaut

Beten mit den Heiligen des Alten Testaments

2020 Tyrolia

JAHRE DER BIBEL

Die Sendereihe „Achtung Bibel!“ ist ein radio klassik Stephansdom-Beitrag von Stefanie Jeller zu den „Drei Jahren der Bibel“ – eine Initiave des Österreichischen Katholischen Bibelwerks.

Drei Jahre der Bibel.

Bibel – Hören. Lesen. Leben

1. Dezember 2018 bis 3. Okotber 2021

Österreichweite Initiativen rund um das Buch der Bücher

www.jahrederbibel.at