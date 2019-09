Home Rubato Elina Garanca.

Das ursprünglich wegen Rippenbruch vom Juni verschobene Konzert von Mezzosopran Elīna Garanča am 16. September wurde zu einem fulminanten Geburtstagserfolg für die beliebte Sängerin: der große Saal im Wiener Konzerthaus stimmte am Ende des Konzerts unter der Leitung von Karel Mark Chichon am Pult des Wiener Kammerorchesters zu einem gemeinsamen Happy Birthday an! Ein emotionelles Highlight an einem Abend, der von den stimmlichen und interpretatorischen Glanzleistungen der Diva geprägt war. Beim Besuch im Studio am nächsten Tag plauderte die Künstlerin über das Programm, weitere Auftritte in Österreich und der ganzen Welt, ihre aktuellen Projekte und die professionelle sowie persönliche Beziehung zu dem Dirigenten ihrer Wahl, Ehemann Karel Mark Chichon.