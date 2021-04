Home Opernsalon Die neue Kundry.

Es ist DIE Premiere der aktuellen Saison an der Wiener Staatsoper: Richard Wagners Bühnenweihefestspiel Parsifal in einer Inszenierung des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov. Elīna Garanča gibt ihr weltweites Debüt als Kundry, Jonas Kaufmann singt den Titelhelden und Erlöser, Georg Zeppenfeld den Gurnemanz und Wolfgang Koch den Klingsor. Nach wie vor sind Aufführungen in der Oper sowie aktuelle Künstlerinnengespräche mit Publikum auch für die Freunde der Wiener Staatsoper nicht möglich. Für alle Fans von Elīna Garanča wiederholen wir ein Gespräch mit der lettischen Sopranistin, das am 20. Mai 2018 im Gustav Mahler-Saal der Wiener Staatsoper aufgezeichnet wurde. Moderation: Thomas Dänemark. Aufnahme und Gestaltung der Sendung: Peter Schweighofer.

(c) Wiener Staatsoper: Parsifal 2. Akt, Elīna Garanča (Kundry), Wolfgang Koch (Parsifal)